FOTO: Koledování v Buchlovicích a ve Zlechově

Tříkrálová sbírka Charity České republiky se konala uplynulou sobotu v městysi pod Buchlovem - v Buchlovicích. Podle koordinátora sbírky Františka Hrabiny vyšlo do ulic patnáct skupinek koledníků. Ti přinesli do domovů lidí koledu, přání všeho dobrého do nového roku a poselství Tří králů o narození Ježíška. V místním kostele svatého Martina požehnal dětem a jejich vedoucím P. Rudolf Chmelař a vyslal je na cestu se slovy plné podpory a naděje, aby se setkali s dobrým přijetím.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Koledování v Buchlovicích a ve Zlechově. | Foto: Jarmila Vráblová

Pak už všichni s pokladničkami na krku, posvěcenou křídou a zlatou hvězdou vyšli do ulic. Jednotlivé skupinky se po obchůzce vracely zpátky na faru, kde na ně čekalo pohoštění a teplý čaj. Děti se také podělily s ostatními o pěkné zážitky a poznatky z cesty. Tříkrálové koledování proběhlo o den později, a to v neděli i ve Zlechově. Po požehnání koledníkům na mši svaté v kostele svaté Anny se zpívající skupinky dětí vydaly na cestu po obci. Jarmila Vráblová Janek Paška z Buchlovic se stal finalistou Zlatého oříšku 2022 URBEX: Lovecký zámek je díky fasádě z dubové kůry unikátní v celé Evropě Žáci ZUŠ Morava rozdávají radost svým uměním v celém Zlínském kraji