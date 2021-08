V květnu 2013 jsem na BAŤOVĚ KANÁLE absolvovala jakési "předkolo", na podzim 2014 jsem byla známými pozvána přímo do Zlína do 14tky. Vystavovali tam ve velké časové rezervě, před vernisáží jsem ale ještě stihla MUZEUM OBUVI, CESTOVATELSTVÍ Z+H i ETNOGRAFA Františka Bartoše.

Cestou do BAŤOVY NEMOCNICE v části Zlín – Podvesná narážím zase jindy na zajímavý strom – jedná se o JINAN DVOULALOČNÝ. Později si plánuji slavnou JEDNADVACÍTKU, ve které výtah slouží jako Baťova proslulá pojízdná kancelář, z terasy nahoře pak je překrásný výhled na Baťovy domky a celý Zlín kolem dokola. V budově narážím i na bustu T. B.

Ve stejném roce s doprovodem navštěvuji zase LESNÍ HŘBITOV. Cestou tam stíhám ještě vyfotit sochu Tomáše Babti spolu s Janem Antonínem Baťou, kteří pěkně shora sledují dění ve městě. Na hřbitově v přehledné legendě vyčteme, že Baťův rod, včetně pilota Jindřicha Broučka, je pochován v jednom = stejném sektoru.

Procházíme kolem hrobu Karla Zemana, Hermínu Týrlovou jsme ale nenašly. Ve zlínském VELKÉM KINĚ se v roce 2016 zúčastním Festivalu turistických filmů (probíhá už 4. ročník). Před kinem jsou hvězdy slavných dětských herců, tehdy 23, dnes už patrně ještě více (2019 = 31).

Do slavných FILMOVÝCH ATELIÉRŮ na kopci Kudlov jsem se dostala jen organizovaně s nutnou objednávkou. Do BAŤOVY VILY je potřeba objednat se také – to se mi podařilo na jaře 2017 a ve stejném roce jsem se konečně dostala do jednoho z BAŤOVÝCH DOMKŮ, kterých původně bylo okolo 2,5 tisíce. Dnes zůstalo snad jen 1800 (jsou 1/4 domky, 1/2 domky a jednodomky, ty mají okolo 100m2 + garáž – legenda i s vysvětlivkami, že celkem bylo 10 – 15 typů, je právě v tom "výstavním"). Ten den zaběhnu ještě na ZLÍNSKÝ ZÁMEK, ale je před zavírací dobou a personál je nervní.

Se Zlínem si ale musím dát pauzu, protože PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI (bývalý Dům umění) je stále zavřený – probíhá v něm rekonstrukce. Dočkala jsem se předloni, v roce 2019, kdy byl prosklený Památník otevřen (působí na mě studeně). Uvnitř je replika "osudného" letadla a nikdo neví, kde je originál. Zajímavé je schodiště ve tvaru písmene Z (Zlín) a státnost interiéru udává červená podlaha, modré schodiště a bílé nátěry. Vlastnosti = pravdivost, optimismus, pokrokovost a jas, kterými Baťa oplýval, určují zase materiály = sklo, železo a beton.

Cestou na vlak míjím napravo ještě KONGRESOVÉ CENTRUM slavné Ing. arch. Evy Jiřičné. A výběr fotografií mé putování Zlínem nakonec i dokládá.

Hana Dostálová, Hranice