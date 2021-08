FOTO: Farní tábor – Letní filmová škola. Nechybělo ani předávání Oscarů

V duchu Letní filmové školy se nesl Farní tábor, na který děti ze Slovácka vyrazily k Vranovské přehradě. Každé ráno je čekaly televizní zprávy, kde nechyběla ani známá celebrita či informace, co se událo a bude dít na táboře. Během tábora, který se konal od 10. do 17. července, si všichni užili i spoustu her, zednické práce, opravu hradu Brtník či natáčení Ordinace v růžové zahradě. Vše ve filmovém a seriálovém duchu, který umocnil i skutečný výšlap na hrad Bítov. Konec tábora patřil předáváním cen Oscara. Za snímky děkujeme Martině Smetanové (Dolní Němčí).