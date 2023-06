FOTO: Areál Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice praskal ve švech

Vít Slanec Čtenář reportér

Nahlédnout do vozového depa, prohlédnout si historický autobus nebo se třeba podívat do strojovny. Nejen to o uplynulém víkendu mohli zažít lidé ve Zlíně, kde se konal Den otevřených dveří Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice. Akce zlákala davy lidí, kteří také využili projížďky historickými autobusy. Snímky nám zaslal Vít Slanec, kterému moc děkujeme.

Den otevřených dveří v DSZO. | Foto: Vít Slanec