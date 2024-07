Popovice však v sobotu 29. června slavily velkolepě „padesátiny“ znovuzaložení či znovuzrození fotbalového oddílu TJ Družstevník. Nadšení zakládajících hráčů i vedení oddílu bylo pro obec zcela mimořádné. Jmenovat nechci, ale byla to skutečně vynikající sounáležitost pro sportovní fotbalovou činnost. Sobotní oslava fotbalu měla všechny aspekty perfektně připravené akce za podpory obecního úřadu, vedení oddílu a samotných hráčů.

Jednu hodinu po poledni přivítala předsedkyně oddílu Kateřina Karolová všechny přítomné přátele fotbalu, zástupce OFS Uh. Hradiště, jeho předsedu Františka Mika, a s velkým potleskem bylo přivítání gratulantů z naší mnohaleté družební slovenské obce Kálnica.

Poté se ujali slova starostové jak našich Popovic pan Martin Slováček, tak i jeho slovenský protějšek pan Milan Borcovan. Radostí z opětného setkání oplýval mnohaletý lídr družebních setkání pan Dušan Filip. Po nezbytných oficialitách vedení obce i vedení oddílu předalo všem žijícím hráčům i činovníkům tehdejšího „znovuzrození“ popovického fotbalu čestné medaile, pamětní list a věcný dárek jako poděkování jejich oddanosti sportu.

Hlavní část sportovních oslav uvedli naše fotbalové naděje, žáci trenéra Petra Kočíře a Froliana Pašky se utkali se svýma slovenskými vrstevníky, a přesto že bylo tropické vedro kluci to zvládli výborně. Výsledek není důležitý, udělalo se společné focení a navázalo i nějaké nové přátelství.

Zatím, co se na hale Amfíku bojovalo o sety s celuloidovým míčkem, na zelený pažit nastoupila mužstva „starých pánů“, aby se porovnali kde je stáří „výkonnější“. Ukazatel skóre měl taková čísla, jako jsme zvyklí u našeho prvního mužstva v poslední sezóně. Jediný gól do sítě soupeře dal pro kosmetickou úpravu Broňa Švec. Poslední zápas odehrála první mužstva a výsledek byl opět nepříznivý pro naše hráče. To byla tečka za sportovní částí oslav a pak následovala pro všechny přítomné včetně hráčů volná zábava na Amfiku Bukovina. Oblíbené hudební těleso ZZBar hrálo k poslechu i tanci do pozdních nočních hodin.

Byla to krásná a vydařená oslava našeho fotbalu a proto ještě jednou velké poděkování a kompliment všem, co se na této sobotní akci podíleli, starosta obce Martin Slováček, Roman Mikulčík již osvědčený organizátor všech akcí v obci, Michal Stašek, Monika Lyková, Jindra Karola, předsedkyně oddílu Kateřina Karolová to byl tým který je odpovědný a pracovitý od „A“ do „Z“!

Dík a za pět let opět pospolu i s Kálničanama…

František Tureček