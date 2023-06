Jindřichův Hradec hostil ve dnech 21. - 22. června 2023 Republikové finále ve florbalu. Představilo se na něm 6 nejlepších týmů z více než 1000 družstev, která v tomto školním roce v nejprestižnější kategorii starších chlapců startovala. Přes okresní, krajské finále a náročnou kvalifikaci se do tohoto závěrečného turnaje probojovali i chlapci ze ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod.

Republikové finále ve florbalu | Foto: Zdeněk Moštěk

Už zápasy ve skupině ukázaly, že je nečeká nic lehkého. V prvním utkání proti Pardubicím se jim podařilo otočit nepříznivý stav utkání a díky třem brankám v poslední třetině vydřít výhru 4:2. Ve druhém utkání čelili neznámému týmu ZŠ a Gymnázia Bohosudov (okr. Teplice).

Kluci předvedli výrazně lepší výkon než v prvním utkání, brzy se dostali do vedení a Bohosudov nepouštěli téměř do žádné šance. Bohužel nepřišla žádná další gólová pojistka a soupeř po dvou individuálních chybách a slepených brankách v závěru otočil výsledek. Do semifinále následující den v 8 ráno tak postoupili Broďané z 2. místa.

V tomto „zápase roku“ je čekal jasný vítěz druhé skupiny, který se na turnaji prezentoval velmi dobrým florbalem, ZŠ Slovanka Česka Lípa. Bylo jasné, že o postupu budou rozhodovat detaily a tomu bylo podřízeno vše. Kvalitní spánek, strava, rozvičení.

Když svítilo v polovině zápasu na ukazateli skóre 4:0 ve prospěch Uherského Brodu, bylo už finále neskutečně blízko. Soupeř ještě díky dvěma trefám v přesilovkách zápas zdramatizoval, ale kluci si díky skvělému taktickému výkonu nenechali vítězství vzít.

Ve finále je čekala odveta proti soupeři ze skupiny ZŠ a G Bohosudov. Od začátku měli Broďané v zápase navrch, opět šli do vedení, ale další šance ztroskotávaly na skvělém gólmanovi Bohosudova, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Soupeř klasicky z ojedinělé šance vyrovnal a když už se zdálo, že finálové utkání rozhodnou nájezdy, konečně se přiklonilo štěstí na stranu Uherského Brodu.

Jako střelec klíčových gólů se znovu ukázal Patrik Kouřil, který rozhodl krajské finále i kvalifikaci v posledních minutách. Nejinak tomu bylo i ve finále RF, kdy po skvělé individuální akci svým projektilem minutu před koncem zařídil, že si hráči ZŠ Pod Vinohrady vezou z Jindřichova Hradce sedmý florbalový republikový titul v řadě. Kapitán Viktor Obadal byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Pochvalu zaslouží všichni hráči za skvělou reprezentaci školy, města i kraje, poděkování patří i Městu Uherský Brod za podporu týmu.

SESTAVA: Dominik Daněk, František Sedláček, Adam Staš, Patrik Gajdoš, Ivaylo Krastev, Zdeněk Jurásek, Filip Vojtek, Viktor Obadal, Patrik Kouřil, Jakub Novotný, Filip Štarha, Filip Man, Tomáš Hruboš, Filip Kelíšek, Ondřej Miko

Tým vedli: Trenér Roman Daněk, asistenti Zdeněk Moštěk, Martin Ležatka, David Ležatka

Autor: Zdeněk Moštěk