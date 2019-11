Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem Terezín, která se rozvíjí už od roku 2005.

Pro žáky byl připraven nabitý program:

1. den:

- přednáška o pronásledování Židů ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století

- prohlídka města Terezín (bývalého židovského ghetta) včetně Muzea ghetta s průvodcem Památníku

- film: Poslední motýl

2. den:

- prohlídka Malé pevnosti Terezín s průvodcem (zde žáci uctili památku obětí položením věnce a zapálením svíček)

- beseda s pamětnicí paní Bohumilou Havránkovou (92 let), která žila od března 1943 do května 1945 ve věku 15-18 let v terezínském ghettu.

- odpoledne jsme se přesunuli do Památníku Lidice. Součástí programu byla prohlídka multimediálního muzea a pietního území bývalé obce Lidice, kde žáci uctili památku obětí lidické tragédie položením kytice a zapálením svíček k Pomníku dětských obětí války a Pomníku zavražděných lidických mužů.

Exkurze byla součástí vzdělávacích aktivit z projektu Po stopách totalitních režimů 20. století, který finančně podpořil Zlínský kraj a Terezínská iniciativa.

Průvodci Památníků Lidice a Terezín velmi chválili naše žáky za znalosti a chování během exkurze. Proto všem zúčastněným moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a zájem o historii.

Věříme, že si žáci z exkurze odnáší spoustu nezapomenutelných zážitků a poznatků, které využijí nejen v dalším vzdělávání, ale i v osobním životě.

Mgr. Petr Kočíř