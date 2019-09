To se konalo na kurtech TK Sparta Praha. V konkurenci 12 nejlepších týmů z celé republiky vybojovalo sedm statečných tenistů šestou příčku.

Mistrovství probíhalo téměř týden a zúčastnily se ho nejlepší družstva republiky.

„Když pomineme giganty z Prahy, Prostějova a Přerova, což jsou týmy s obrovským zázemím, tak právě my jsme se umístili hned za nimi a zanechali jsme tak za sebou všechny velké kluby z celé České republiky. Je to úspěch o to větší, že jsme malým klubem z okresního města,“ radoval se prezident klubu TENIS SLOVÁCKO a zároveň kapitán družstva dorostenců David Mišťúrik.

A dodal, že tento úspěch by se neobešel bez největších podporovatelů klubu, České zbrojovky a.s. a společnosti Tradix, kteří celoročně podporují přípravu hráčů TENISOVÉ AKADEMIE SLOVÁCKO.

V dorosteneckém týmu TENISU SLOVÁCKO nemohla chybět ani jeho aktuálně největší opora, Josef „Pepíno“ Zapletal.

„Nejtěžší byl asi poslední zápas s TK Neridé, tam už jsme byli hodně vyčerpaní a unavení. Ale na druhou stranu jsme měli skvělý tým a byla sranda, to je taky důležité,“ svěřil se Josef Zapletal.

O vysoké kvalitě turnaje svědčí také fakt, že se na mistrovství představily i dvě nové daviscupové hvězdy, dvojice Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka.

„Samozřejmě bych si Davis Cup jednou rád zahrál. Ale když jsem je sledoval při zápase, vidím, že mají rychlejší výměny a oproti mně jsou lepší vlastně ve všem. Musím ještě hodně trénovat,“ usmívá se Pepíno.

Na historickém výsledku má podle šéftrenéra TENISOVÉ AKADEMII SLOVÁCKO Jana Svobody velkou zásluhu soustavná a dlouhodobá práce, která nyní přináší ovoce.

„Hráče ze Slovácka v akademii vychováváme už 11 let od prvních krůčků. Šesté místo na mistrovství České republiky je pak výsledkem naší soustavné a trpělivé práce, a především největším oceněním. I proto jsme ve spolupráci s partnery rozběhli nový projekt „HRAJ VÍCE“, ve kterém mají všichni hráči akademie možnost využívat ve volných termínech halu i venkovní kurty na Rybníčku zdarma,“ říká Jan Svoboda.

Složení vítězného týmu:

Kateřina Kocí, Michaela Kuchařová, Matyáš Alan, Josef Zapletal, Ondřej Válek, David Mišťúrik, Ondřej Hlavoň

Realizační tým:

Kapitán družstva: David Mišťúrik, trenéři: Michal Tabara, Pavel Štěpánek

Celkové pořadí MČR družstev v kategorii dorostu:

1. TK AGROFERT Prostějov

2. TK Sparta Praha

3. TK PRECHEZA Přerov o.s.

4. I.ČLTK Praha

5. TK Neridé

6. TENIS SLOVÁCKO z.s.

7. TENIS-CENTRUM DTJ HK

8. SK HAMR, z.s.

9. TK Škoda Plzeň

10. Severočeská tenisová o.s.

11. TK DEZA Valašské Meziříčí

12. LTC České Budějovice