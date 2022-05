Dolněmčanské Retrobabky byly zase v akci

Děkujeme všem občanům i přespolním, kteří se přišli s námi pobavit v retro stylu a zároveň nás podpořit, že to, co nás baví neděláme zbytečně. Bylo to s vámi velmi příjemné nedělní První Retro odpoledne po dlouhé covidové době a těší nás, že jste byli spokojení, což potvrdila i hojná účast.

