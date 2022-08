Dobroty, pivo, skvělá hudba. V Babicích to rozjela kapela Halogen

Je to jen pár dní zpátky, kdy to v Babicích žilo. Konala se tam zábava s kapelou Halogen. Večer patřil v areálu U Střešně zmíněné rockové kapele. Ta to pěkně rozjela a hrála skladby vlastní i známé "pecky" jiných skupin, takže taneční parket se brzy zaplnil.

Zábava s kapelou Halogen. | Foto: Ivana Bičanová