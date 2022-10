Do zámeckého parku lešenské pobočky Muzea regionu Valašsko dorazí první říjnovou neděli tuzemské i zahraniční skvosty vyráběné napříč celým 20. stoletím. Příjezd kolony je očekáván v čase mezi 12 a 12.30 hodin, odjezd je v plánu po skončení přehlídky a doprovodného programu kolem 16 hodiny. „Lidé si budou moci pěkně z blízka prohlédnout všechna vozidla. V průběhu odpoledne vystoupí taneční klub Swing Dance, který si jako bonus připravil i školu tance pro veřejnost. Děti se mohou těšit na závod šlapacích autíček, o hudební doprovod se postará orchestr JazzZušák ze ZUŠ Alfréda Radoka,“ vyjmenovala kurátorka akce Květa Zemanová.

Vstupné se pohybuje v následujících relacích: plné 60 Kč, snížené (studenti, ZTP) 40 Kč, děti (6–15 let) 30 Kč, do 6 let zdarma. „V ceně vstupenky je i prohlídka expozice bankovek z celého světa v přízemí zámku,“ dodala Zemanová.

Přehlídka historických vozidel na zámku Lešná u Valašského Meziříčí, konaná pod názvem Svatováclavská vyjížďka, měla v minulých letech vždy velký úspěch a pravidelně lákala stovky lidí. „A já pevně doufám, že na to dokážeme navázat i letos. Všechny co nejsrdečněji zveme,“ vzkázala kurátorka.

Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzea regionu Valašsko

