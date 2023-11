Do potravinové sbírky přispěly v Uherském Brodě desítky dárců

Čtenář reportér

Rýži, olej, mléko, ale i mýdlo, šampon a zubní pastu – to vše vložil do košíku označeného logem Potravinové sbírky pan Pavel, který přišel do prodejny Tesco v sobotu 11. listopadu ráno.

Do potravinové sbírky přispěly v Uherském Brodě desítky dárců | Foto: Oleg Kapinus

„O konání tradiční Národní potravinové sbírky jsem se dozvěděl z facebooku Charity Uherský Brod a zahlédl jsem i reportáž v televizi. Zbožím přispívám, a to velmi rád, do této sbírky už asi pátý rok. Doufám a věřím, že darované zboží poslouží těm, kteří to nutně potřebují,“ poznamenal štědrý dárce. Podobně jako pan Pavel se do sbírky zapojily uherskobrodských prodejnách Tesco a Albert desítky další lidí. Celkem v obou prodejnách lidé darovali na pomoc potřebným úctyhodných bezmála 1000 kilogramů zboží! Zboží z potravinové sbírky bylo převezeno do skladu Centra potravinové a materiální pomoci (CPMP) sv. Zdislavy Charity Uherský Brod a bude postupně rozdáno lidem v akutní sociální nouzi z regionu. „Nejčastějšími žadateli o tuto formu pomoci jsou matky samoživitelky, ale i senioři a další lidé,“ podotkl Kamil Hodulík, vedoucí charitního CPMP. Všem dárcům, vstřícnému personálu obou prodejen a ochotným dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomohli, velmi děkujeme!! Oleg Kapinus – pracovník pro PR a fundraising, Charita Uherský Brod