Dny otevřených dveří na SOU Uherský Brod jinak

V této pandemické době řádícího koronaviru čteme v médiích samé zdrcující informace a trochu do pozadí jdou starosti, které deváťáci normálně v tuto dobu řeší. Nelze však zapomínat, že volba budoucí školy, chcete-li volba budoucího životního povolání, je důležité rozhodnutí v životě každého mladého člověka. Současná pravidla nedovolují, abychom zorganizovali Dny otevřených dveří tak, jsme zvyklí. Při nich by návštěvníci zažívali předvánoční lákavou, voňavou a barevnou atmosféru školních prostor, ve kterých se prezentují všechny maturitní a učňovské obory nejen svými výrobky, ale také konkrétními ukázkami dovedností žáků. Před ukončením základní školy by měly děti vědět, kde chtějí dále studovat, avšak rozhodovat se pouze podle webových stránek či jiných propagačních materiálů není dostačující. Proto se naše škola – Střední odborné učiliště Uherský Brod – rozhodla nabídnout možnost individuálních prohlídek, které nám současná protipandemická opatření dovolují.

Dny otevřených dveří na SOU Uherský Brod jinak. | Foto: Eva Jurásková