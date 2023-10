Dvacet dva dobrovolníků z řad deváťáků využilo šanci a v neděli 10. září vyrazili přes celou republiku na třídenní exkurzi do Terezína. Večer po ubytování je čekal jeden z nejsilnějších zážitků.

Deváťáci ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí navštívili Terezín | Foto: Mgr. Michal Slinták

Vstoupili do podzemí a chodeb této úžasné pevnosti. Atmosféra byla umocněna svítilnami se svíčkami, které si žáci nesli. Dle vzoru vojáků, kteří nosili střelný prach, prošli mnoha metry chodeb dokonce potmě.

V pondělí ráno začal náročný, ale velmi bohatý program. Úvodní přenáška, prohlídka Muzea ghetta Terezín (chlapeckého domu), náměstí a modlitebny. Po obědě pokračovali na pietní místa márnice, kolumbária a krematoria.

Po krátkém odpočinku se při workshopu Efekt přihlížejícího zamysleli nad otázkou, co se s námi děje, když jsem svědky násilí, ponižování.

Vidíme člověka se zdravotními potížemi a nedokážeme obvykle zareagovat. Proč se bojíme, stydíme? Jak to změníme? Po diskuzi následovala večeře a film od Karla Kachyni Poslední motýl.

V úterý ráno nás čekala prohlídka místa s nejtemnější pověstí – Malé pevnosti. Tady na žáky nejvíce dopadla tíha brutality příslušníků SS vůči uvězněným Židům, československým odbojářům a zajatým vojákům, nejčastěji sovětským. Odpoledne jsem se vydali na dlouhou cestu domů.

Osobně neznám lepší a ucelenější vzdělávací kurz. S žáky jsem ho absolvoval už několikrát a naši deváťáci budou jezdit do Terezína každý rok, dokud budou mít zájem. Program je skvělý díky obětavé práci zaměstnanců Památníku Terezín, které zajímají názory žáků. Jdou s dobou, program kurzu inovují a posouvají dál. Potěšily mě pozitivní reakce deváťáků, dlouhé cesty rozhodně nelitovali.

Terezín na ně dýchl svou neopakovatelnou atmosférou pravoúhlých ulic, kilometrů hradeb i určitou opuštěností města duchů. Spali a jedli přímo v budovách a místnostech, kde trpěly tisíce lidí. O to větším kontrastem byly pro žáky pohodlné podmínky ubytování a vynikající jídlo, oproti otřesným podmínkám v dobách ghetta. V této světově jedinečné a zachovalé pevnosti se střetává to nejlepší, co dovede člověk naplánovat a vybudovat, s tím nejhorším, co dokáže provést jiným bytostem.

Mgr. Michal Slinták