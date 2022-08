Slováckem projeli nablýskaní krasavci. Podívejte se na tu krásu

Přihlášené děti ve věku od 6 do 12 let se v třicátém třetím týdnu scházely v prostorách Slováckého muzea, aby se po malé chvíli vydaly s Petrou Tománkovou, Alexandrou Turečkovou, Veronikou Mátlovou po stopách táborové hry, kde na děti čekala spousta zábavy, objevovaní, tvoření, her a navazování nových přátelství. Jako na každém táboře nesmí chybět barevné označení skupin a táborová hymna, kterou měla na starosti Veronika. Při putování „Strojem času“ táborníkům-badatelům vždy vyhládlo a tak svačinou a obědem děti nabíraly po celý týden další energii do dalšího putování.

Příměstský tábor každý den končil ve Slováckém muzeu ve Smetanových sadech. A jaká byla atmosféra? I to vám můžu popsat: slunečné dny příměstský tábor provázely po celý týden, atmosféra příjemná, dětský úsměv byl viděn na nejedné tváři, děti byly šikovné a o vše se zajímaly a dotazy zahrnovaly organizátorky celé akce. Kouzelné slovíčko "děkujeme“ bylo slyšet každý den při ukončení putovního dne a závěrečné páteční bylo jen malým hřejivým poděkováním organizátorkám a všem, kdo se na akci podílel.

Olga Švecová

