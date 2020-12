Děti ze ŠD Újezdec se zúčastnily celorepublikového virtuálního běžeckého závodu

Čtenář reportér





Polovina z šedesáti dětí naší družinky přijala pozvání do závodu Adventní výzva a zúčastnila se celorepublikového virtuálního běžeckého závodu. Jednalo se o samostatnou vánoční minisérii čtyř běžeckých závodů, které bylo možno absolvovat kdekoli a kdykoli v adventním čase. Jediné, co jsme museli udělat, bylo přihlásit se do závodu, jít běhat a zaslat důkaz, že máme splněno! Čtyři adventní svíčky – čtyři běžecké výzvy. A my jsme splnili všechny čtyři!

Vánoční běh. | Foto: ŠD Újezdec