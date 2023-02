Děti z Uh. Brodu vyrazily na koncert vážné hudby do Kongresového centra Zlín

Nedávno se naši čtvrťáci poprvé vydali do Kongresového centra Zlín na koncert vážné hudby. Byli jsme plni očekávání, jaké to bude a jestli to zvládneme. Pan dirigent Machek se zlínskými filharmoniky s námi putoval do říše krásné hudby, ale především do říše naší kouzelné fantazie. Tajemnými chodbami malenovického hradu, zlínského a vizovického zámku jsme prošli po stopách pověstí do minulosti i nedaleké budoucnosti.

Foto: 4.A a 4.B s třídními učitelkami ze Základní školy Vinohrady v Uherském Brodě