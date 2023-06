Až do 4. června bude k vidění v Turistickém centru Velehrad výstava výtvarných dílek dětí. Kresbičky, malby, koláže, grafické techniky, malby na módních doplňcích, kamenech a podobně vytvořily děti ze Základních a mateřských škol Tupesy, Velehrad a Osvětimany, které navštěvují ve zmíněných obcích pobočky Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

Děti z MŠ a ZŠ Velehrad, Tupes a Osvětimany se prezentují svými dílky v Turistickém centru Velehrad. | Foto: Zdeněk Skalička

Protože jejich učitelka Veronika Maňásková Daňková, rodačka z Modré, několik let žijící se svým manželem a synem Jakoubkem v Tupesích, si je vědoma, že pouhá tvorba uměleckých dílek„ jen do šuplíku“ není pro každé dítě, to pravé. Každé dítě, které navštěvuje pobočku ZUŠ, a v níž je Veronika Maňásková učitelkou, má občas chuť své výtvarné pokusy prezentovat na veřejnosti. A to jim bylo umožněno v galerii Turistického centra Velehrad.

V některých dětech dřímou určité schopnosti něco tvořit nebo se umělecky projevovat, ale často zůstanou jejich schopnosti bez povšimnutí, jindy se jejich talent rozpozná díky všímavým rodičům nebo učitelům.

„V mém útlém dětství rozpoznali můj talent prozíraví rodičové. Mou tvorbou bylo neustálé čmáráním po ubruse, ale ta má tehdejší výtvarná dílka se nezachovala,“ svěřuje se s pousmáním devětatřicetiletá Veronika Maňásková Daňková, vystudovaná grafička a animátorka.

Aby rodiče ukočírovali jejího tvořivého ducha, přihlásili ji na Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti. Z ní pak zamířila na Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně a úspěšně také dokončila bakalářské studium na katedře animace zlínské Univerzity Tomáše Bati. Své obrazy, magnetky, malované

kabelky a peněženky a další díla už vystavovala nejen na Modré, v Kunovicích, Zlíně, Uherském Hradišti a jinde.

Turistické centrum ve Velehradě, kde působila před rodičovskou dovolenou jako galeristka, se po několika letech stalo místem k jejím návratům. Tam její žáci z Tupes, Velehradu a Osvětiman vystavují svá dílka a lidé je mohou obdivovat. Rodičům dětí, které malby, kresby a jiná dílka vytvořily a jsou jejich výstavní premiérou, dělají jen radost.