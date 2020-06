Jarní sobotu 13. června se v komunitní kavárně Cafe 21 v Uherském Hradišti sešlo 23 mladých ze čtyř dětských domovů Zlínského kraje. Cílem setkání bylo sdílet zkušenosti z doby korona krize, dozvědět se o pozadí pandemie více faktů a zejména získat návody na spokojený život po ukončení vládních opatření a nařízení.

Setkání v Cafe 21 | Foto: Renata Majvaldová

Organizátorem setkání byl projekt Začni správně, který je jedním ze dvou projektů obecně prospěšné společnosti yourchance. Setkání na téma Život po pandemii vedla v pozitivním duchu Pavla Sutton, lektorka projektu Začni správně. V úvodní části přítomným vysvětlila základní fakta o pandemii, o co v době korona krize šlo a proč k ní došlo. Mladí z DD Vizovice, DD Bojkovice, DD Uherský Ostroh a DD Kroměříž se dále učili, jak zvládat emoce, strach a manipulaci okolí a jak informace zpracovávat a správně rozlišovat mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými. „Považuji za nutné, aby byli mladí schopni správně vyhodnocovat informace, se kterými se setkávají na sociálních sítích i v médiích,“ dodala k programu lektorka Pavla. Červenou nití setkání byly zvídavé dotazy účastníků, bujará diskuse, kvízy a interaktivní hry vztahující se k hygieně, současným zásadám při cestování, orientaci na pracovním trhu a triky, jak nejlépe v hledání zaměstnání uspět. „Dnešní setkání je nejen pro mě symbolem návratu do únorových měsíců. Konečně! Mladí byli rádi, že jsme se znovu sešli a společně strávili poučný i zábavný den. Všichni za sebou máme těžké období plné nových zkušeností, zážitků a poznání. Jsem ráda, že účast byla hojná, a kromě povídání o období koronaviru jsme se věnovali současné době, jak na ni, na co si dát pozor a jak uspět,“ říká k setkání mlaďochů Vlasta Holzerová, koordinátorka projektu Začni správně ve Zlínském kraji a na Vysočině. A jak se líbilo setkání slečně Viktorii? „Byla jsem ráda, že jsem se opět mohla účastnit setkání Začni správně po období koranaviru. Bývají to fajn setkání, na kterých se zasmějeme, vždy něco dozvíme a potkáme s dětmi z jiných domovů. Strávili jsme příjemný den plný důležitých informací, kvízů a her. Paní lektorka byla vesele naladěna a udělala nám hezkou sobotu,“ doplňuje Viktorie z Dětského domova Bojkovice. Po několikaměsíčním období pandemie probíhají opět tematická setkání projektu Začni správně po celé České republice. Do hledáčku si berou různá témata související s integrací dětí z dětských domovů a pěstounské péče. Cílem všech je napomoci tomu, aby se tito mladí dospělí postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život.