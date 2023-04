Kriticky ohrožené jevy nářečí. Přesně tak se jmenuje výstava ve Slováckém muzeu ve Smetanových sadech v královském městě Uherské Hradiště. Na samém počátku vyvstává mnoho otázek, jako například „Rozumíte řeči prarodičů, rodičů, přátel, známých z různých koutů naší země, hovoří-li nářečím? Tato zajímavá interaktivní výstava s mapami končí posledního dubna. A protože do konce zbývá ještě nějaký ten čas, rozhodly se organizátorky Petra Tománková a Alexandra Turečková pozvat na tuto výstavu děti – Zvídálky.

Hravá neděle. | Foto: Olga Švecová

Společně pak všichni zábavnou formou o předposlední neděli měsíce března zjišťovali, jak různým pojmům říkáme doma s konkrétním zaměřením na téma pečení chleba a hospodářská zvířata.

Součástí nedělní akce byly tvořivé dílničky, při kterých děti tvořily prasátka, kravičky, různé záložky, vybarvovaly kočího a koňský povoz a nechyběly ani pracovní listy. A co vy, nechcete se také seznámit s ohroženými jevy? Pokud ano, tak navštivte zmíněné Slovácké muzeum ve Smetanových sadech, máte na to zhruba měsíc, konkrétně do zmíněného posledního dne měsíce dubna.

Olga Švecová

