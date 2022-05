Padesátka účastníků absolvovala v průběhu měsíce dubna deset výzev, ze kterých postoupila desítka nejlepších. Těchto 10 borců soutěží doslova žilo, každý úspěch znamenal radost a energii do dalších kol a každý neúspěch výrazně bolel. Nešlo o život, ale někdy to vypadalo jako by šlo. Často přišlo i na slzy.