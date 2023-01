Děti si na Malovásku vyráběly záložky v podobě motýla či hrnečku

Dlouhé zimní večery, příjemná domácí pohoda a kamarádka knížka zaručeně patří k sobě a ke knížce také nepochybně patří záložka do knížky ať pohádkové či dobrodružné, která označí stranu, kde bylo čtení přerušeno. A právě záložka do knížky byla tvůrčím námětem „Malovásku“, který do foyer Kina Hvězda pozval poprvé v roce 2023 děti a jejich doprovod o druhé lednové neděli.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děti tvořily záložky do knížek. | Foto: Olga Švecová

Úvodem akce děti přivítala Štěpánka Večeřová, která vysvětlila a prakticky ukázala dětem, jak se budou záložky v podobě motýla či hrnečku tvořit. V příjemné atmosféře děti obkreslovaly tvary, malovaly, lepily a stříhaly podle své fantazie. Při této první akci Malovásku nechyběl fotoaparát či mobil a tak mohla být pořízena fotodokumentace z akce. Po hodině akce končí, spokojené děti se s organizátorkou akce loučí slůvkem „děkujeme“. Toto kouzelné slůvko bylo jen malou odměnou organizátorce, kterou na závěr čekal úklid vyhrazeného prostoru. Olga Švecová Cvičební rok 2023 v uherskohradišťském Aquaparku seniorek a seniorů zahájen Hastrman i děti na sáňkách: Obchodní dům Zlín zve na výstavu Josefa Lady Při turnaji Člověče, nezlob se, soutěžící na Velehradě nešvindlovali