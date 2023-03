Měsíc březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů je v plném proudu a právě na měsíc březen zaměřil Malovásek svoji pozornost. Při minulých setkáních Malovásek s dětmi ve foyeru Kina Hvězda tvořil například záložky do knih, přebaly na knihy a o druhé březnové neděli si děti se Štěpánkou Večeřovou, která převzala toto tvoření po Lucii Patkové, která se věnuje závěrečným studijním povinnostem, /Lucii přejeme hodně zdaru/, věnovaly s Pifkem a Brutem výrobě stojánku na knížky.

Dětská tvorba stojánků na knihy s Malováskem. | Foto: Olga Švecová

Děti, které přijaly pozvání, pracovaly s připraveným materiálem jako například tvrdá lepenka, barvy, nůžky, lepidlo, vystřihovánky postaviček z časopisu ABC. Výroba stojánků dětem trvala necelou hodinu a tvoření po hodině a úklidu prostoru ve foyeru končí a ve foto přístroji zůstaly již jen pořízené fotografie, které zachytily šikovnost, představivost dětí. A na co se mohou děti těšit příště? To se může doprovod dětí dočíst na informačních plakátech Kina Hvězda, nebo na webových stránkách kina. A tak neváhejte, Malovásek je tu pro děti každou neděli od 14.30 hodin a příště to bude výroba „Kocoura v botách“ jako stojánek na tužky, pastelky, nůžky a podobné věci.

Olga Švecová

