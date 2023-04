Cyklisté, ale i chodci pozor na Bufo bufo aneb Začala migrace žab

Začala migrace žab. Ze zimovišť, tedy z lesa, z pod kamenů, z pod pařezů, se potřebují dostat do vody do svých trdlišť, kde chtějí založit novou generaci. Cyklostezka ze Šumic do Rudic vede kolem jezer a proto cyklisté, ale i chodci pozor na Bufo bufo ropuchu obecnou, která právě přes cyklostezku do rybníků migruje.

Pozor na Bufo bufo. | Foto: Hana Děcká

Žabí tah může trvat několik dnů, ale může se protáhnout i do května. Ropucha obecná je obojživelník z čeledi ropuchovití, která patří mezi nejhojnější ropuchy na území Česka. Žije v Evropě, západní Asii a severozápadní Africe. Dosahuje délky okolo 7 až 15 cm. Hnědo zeleně zbarvené tělo je relativně mohutné a je pokryté malými hrbolky připomínajícími bradavice. Hana Děcká