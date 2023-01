Všechny přítomné pozdravila a přivítala seniorka Olga Švecová, která po třech měsících opět rozšířila řady cvičících a vyřídila pozdravy od vedení Aquaparku, které se z pracovních povinností nemohlo zahájení zúčastnit. Všichni přítomní toto respektovali a posléze se všichni po osmnácti dnech plně věnovali samotnému cvičení pod vedením cvičitelky Petry Kučerové, která jak před vánočními prázdninami slíbila že přijde, tak přišla a naše tělíčka prověřila. Z počátku to šlo ztuha, ale nikdo to nevzdal – zkrátka bojoval. A co vy? Nevzdáte se hned z kraje roku novoročního předsevzetí? Neváhejte a přijďte či přijeďte, Aquapark a cvičitelky Petra, Martina, Vendula, Hanka se na vás těší a vzkazují, že se cvičí v pracovní dny od 12. 30 hodin.