A tak podle toho co slíbili taky s láskou, pohodou a úsměvem plní v pracovních dnech od 12.30 hodin, poctivě dle možností plní. Po dlouhých devatenácti dnech se 8. ledna 2020 poprvé otevřely dveře Aquaparku pro všechny aktivní seniory a seniorky, aby společně s cvičitelkami Martinou Dočekalovou,Hankou Blažkovou a Petrou Kučerovou zahájili cvičební sezónu.

První cviky po vánočních a novoročních svátcích šly ztěžka, ale i to se po chvíli změnilo a ruce, nohy, svaly ba i dýchání fungovalo tak jak si to instruktorky přály. V první dny od středy do pátku, po otevření bran Aquaparku se cvičení zúčastnilo osmdesát aktivních seniorů a seniorek.

A co Vy? Nechcete si to také vyzkoušet, je to velmi jednoduché: chce to jen přijít s dobrou náladou, zakoupit si permanentku, převléci se do plavek a podle šipek zavítat do druhé zóny. Nebojte se , toto cvičení je určeno pro plavce i neplavce, ženy, muže no zkrátka pro ty co nechtějí sedět doma a chtějí něco udělat pro své tělo, zdraví, klouby, vždyť voda je pro pohyb ten nejlepší lék.

Olga Švecová