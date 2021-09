Co dělají? Jak žijí? Lidé se mohli podívat do domu s chráněnými byty v Babicích

Čtenář reportér Čtenář





Pečovatelská služba Babice připravila tradiční Den otevřených dveří v Domě s upravitelnými chráněnými byty. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost, která si může prohlédnout prostory DsUCHB a zázemí Pečovatelské služby, a zeptat se na to, co je o fungování služby zajímá. Na programu byla také beseda na téma 800 let historie Babic s knihovnicí Ivanou Bičanovou.

Den otevřených dveří na DPS v Babicích. | Foto: Ivana Bičanová