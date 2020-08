Věnováno mému dobrému příteli a muzikantovi Romanu Lánskému.

Měla tři biologické matky,

které ji zahrnovaly láskou;

měla tři jména,

každé od jedné z matek,

tvořící společně

symfonii slova:

Mari Hu Ana.

Jméno Mari

dostala od své první matky;

bylo po babičce,

a pramáti Mari

byla vskutku

ženou nesmírné krásy.

Ženou s velkým Srdcem

a ještě většími

ženskými fyzickými přednostmi.

Jméno Hu,

v pořadí druhé,

to její druhá matka,

(trochu šílená, přiznejme)

ve chvilce, kdy si dopřávala

opojný nápoj Bohů,

vykřikla nebojácně do nebe,

přičemž vzápětí

matku polil teplý déšť

semene otce praboha;

Mariina jediného biologického otce

a manžela třech Mariiných biologických matek.

A Ana?

Třetí jméno vyplulo

z úst její poslední matky

jako lodička z rákosu,

provázeje Mari Hu Anu

klidnými i bouřlivými

vlnami života;

etapami, jež její osobnost

nadnášely na duchu,

ale i potápěly do nezměrných hlubin,

z kterých nebylo návratu…

Ovšem, co šílené bylo,

to jest láska mladičké Mari Hu Any

k drogám a jejich halucinacím,

způsobujících radost a blaho,

rezonující myslí mladé dívky.

Hrála si s ohněm,

a aniž si byla vědoma

nebezpečí a rizika,

které si sama mohla způsobit,

nikdy to Mari nepálilo tak,

jako spolužákům

z prváku;

i když chytrost se Hu

upřít nedala…

Ana byla pohledné děvče,

znala své slabé i silné stránky;

drogy pro ni byly životní láskou,

nahrazovaly ji tělesnou rozkoš.

Drogy a halucinace

této mladé dívky,

dcery třech biologických matek

a jediného otce praboha,

stály u zrodu

Marihuany,

spojené ze tří

povzbudivých látek,

které dodnes otevírají úžas

v očích blouznivých poutníků,

putujících Ráji

vlastních opojných cest…

…fantazií sobě vlastní.

Tomáš Přidal