Potřebovat budete jen papír a tužku. Šifrovací kartu si můžete stáhnout a vytisknout doma nebo vyzvednout u vstupu do budovy Domu dětí. Vyluštěnou tajenku můžete poslat mailem na adresu ddmbojkovice@uhedu.cz nebo vhodit do schránky u vstupu do budovy DDM, případně přinést osobně do 1. března 2022 na recepci DDM, kde na všechny čeká malá odměna.

Hana Děcká

