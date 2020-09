Sáša Pája, zpěvačka Kačule, kouzelník Martin, Gábinka Bublinka i Síma už v prvních zářijových dnech budou rozdávat radost, sladké odměny a mnoho dalšího. A to 1. 9. od 13.30 hodin v Uherském Ostrohu, 6. 9. od 14 hodin ve Velké nad Veličkou, 9. 9. od 15.30 ve Starém Městě, 11. 9. od 15.30 v Kunovicích, 13. 9. od 13.30 hodin ve Veselí nad Moravou… I na těchto akcičkách se bude malovat na obličej, děti si budou moci pořídit třpytivé tetovačky, létající balónky, zavítají za nimi hosté z pohádky o Šmoulech… Ovšem díky podpoře zajištěné Ing. Antonínem Seďou Chabičovského teamu si děti také budou moci užít i skákací atrakci, a to zcela zdarma.

Ano, letos vstup do školního roku bude pro děti zase veselejší a v místech, kde to jen trochu půjde, tak v letos započaté tradici chce team Chabičovského i s panem Seďou pokračovat. Tak si vyberte místo, kam to máte nejblíž, a užívejte si ještě v září…

Mimochodem, v září v našem kraji Pája Chabičovský se svým teamem rozjede svou show v plné parádě, a to na náměstí v Uherském Hradišti v rámci Dne české státnosti. Také tato tradiční akcička je hojně navštěvovaná. A již nyní Chabičovský zve všechny kamarády na už druhý ročník největší drakiády na Moravě, která se bude konat v neděli 11. října na kopci nad hradištěm na Sadské výšině….

PŘEHLED AKCÍ - nejen pro děti:

Sobota 29. 8. – Kunovice, od 15 hodin, areál Jízdy králů – program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, bublinkovou show, Taťkou Šmoulou, Gargamelem a dalším doprovodným programem….

Úterý 1. 9. - Uherský Ostroh, od 13.30 hodin, u sportovní haly – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Šmoulíky a dalším doprovodným programem, skákací hrad a vstup ZDARMA…

Neděle 6. 9. - Velká nad Veličkou, od 14 hodin, u kulturního domu – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Šmoulíky a dalším doprovodným programem, skákací hrad a vstup ZDARMA…

Středa 9. 9. - Staré Město, od 15.30 hodin, náměstí Velké Moravy – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Šmoulíky a dalším doprovodným programem, skákací hrad a vstup ZDARMA…

Pátek 11. 9. - Kunovice, od 15.30 hodin, Komunitní centrum – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Šmoulíky a dalším doprovodným programem, skákací hrad a vstup ZDARMA…

Neděle 13. 9. - Veselí nad Moravou, od 14 hodin, náměstí Míru – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Šmoulíky a dalším doprovodným programem, skákací hrad a vstup ZDARMA…

Sobota 19. 9. – Přerov, od 13 hodin, přerovské výstaviště – Zábavný program pro děti s Pájou Chabičovským, Kačulí, kouzelníkem a dalšími hosty…

Pondělí 28. 9. - Uherské Hradiště, od 9 hodin, Masarykovo náměstí – TRADIČNÍ OSLAVA DNE ČESKÉ STÁTNOSTI - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Gargamelem, Taťkou Šmoulou, bublinkovou show, a dalším doprovodným programem, skákací hrad a vstup ZDARMA… (více na f.: Kateřina Kačule Pokorná)

Sobota 3. 10. – Přerov, od 13 hodin, přerovské výstaviště – zábavný program pro děti s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí… (více na f: Kateřina Kačule Pokorná)

Sobota 3. 10. - od 12 hodin, Lázně Leopoldov, Smraďavka (Buchlovice) – TRADIČNÍ ZABÍJAČKA s živou hudbou, vstup zdarma….

Neděle 11. 10. - Uherské Hradiště, od 14 hodin, Sadská výšina – 2.ROČNÍK NEJVĚTŠÍ DRAKIÁDY NA MORAVĚ s pohádkovým lesem/soutěžními disciplínami s pohádkovými postavičkami, proběhne také ocenění nejnápaditějších draků, akcí provází dětský bavič Pája Chabičovský a Gábinka Bublinka, nebudou chybět ani skákací atrakce, malování na obličej, dětské třpytivé tetování, prodej létajících balónků, tvořivá dílnička…

Sobota 7. 11. – Strání, od 15 hodin, Na Kopci 321 – SVATOMARTINSKÉ HODY - program pro rodiny s dětmi s Pájou Chabičovským, zpěvačkou Kačulí, kouzelníkem, Šmoulíky a dalším doprovodným programem…

Gabriela Pokorná