Znovuobjevení, respektive přiblížení života a zejména díla českého spisovatele, přirovnávaného kvalitou svého díla k Bohumilu Hrabalovi, Karla Pecky, proběhlo ve středu 23. září v aule uherskohradišťského gymnázia. Na 25 pedagogů středních škol Zlínského kraje se zúčastnilo vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže Ceny Karla Pecky-Nemohu jinak, na které přijala pozvání také socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, manželé Daniel a Martina Pagáčovi, vydavatelé souborného díla Karla Pecky Souhvězdí Gulag Karla Pecky a mluvčí Společnosti učitelů ČJaL Veronika Valíková, která vyhlásila výsledky soutěže. Slavnostního setkání se zúčastnil rovněž ředitel gymnázia Zdeněk Botek a radní pro školství Zlínského kraje a poslanec Parlamentu České republiky Petr Gazdík. Z rukou J. Šiklové, D. Pagáče a V. Valíkové obdrželi ocenění za své literární práce mimo jiné i studenti Gymnázia Uherské Hradiště, a to Pavlína Tesařová a Adam Blaha ze 3. D, Terezie Miklíková ze 4. A a loňští maturanti Veronika Pavlíčková a Jakub Lukeš.

Český Solženicyn | Foto: Miroslava Poláková

Vedle slavnostního aktu předávání cen bylo pro přítomné pedagogy a studenty zážitkem vyprávění paní dr. Jiřiny Šiklové, mimo jiné signatářky Charty 77, ale také např. nositelky Medaile za zásluhy I. stupně, která se s téměř zapomenutým autorem osobně setkávala a také se od 70. let podílela na přepisování a distribuci jeho díla. Životní moudrost a poselství, které předala pedagogům pro současnou generaci studentů středních škol Zlínského kraje, oslovily všechny přítomné. „Žít v době svobody je vítězství, které se nedá ničím nahradit. Jejich život probíhá v blahobytu a zejména v době, kdy mohou svobodně vyjadřovat svoje názory. Toho nechť si jsou vědomi a tak i v životě ve jménu spravedlnosti konají.“ K milému setkání přispělo i vyprávění přátel Karla Pecky manželů Pagáčových, kteří ze svého vlastního rozhodnutí považovali za morální povinnost svou i společnosti vydat souborně Peckovo dílo. Za to jim patří nemírné poděkování nejen od účastníků setkání. Rovněž díky jejich přičinění nezůstává jméno Karla Pecky zapomenuto. A nezapomínáme ani my v Uherském Hradišti.