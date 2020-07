Postup přípravy:

Červené zelí nakládám do klasického zeláku. Hlávky nejprve očistím od vnějších listů, omyju ve studené vodě

a nakrouhám. Pak je dám do velké nádoby, třeba i do vany, kde ho důkladně promíchám se solí, jablky, cibulí, kmínem a to hlavní, nastrouhanou pomerančovou kůrou a rozdrceným badiánem, s tím mám zkušenost při výrobě mé oblíbené bábovky s vaječným koňakem.

Na dno zeláku dávám celou rostlinu kopru, kterou přikryju celými listy zelí. A postupně začnu soudek plnit zelím. Postupně, po malých vrstvách, které pečlivě pěchuji, přebytečnou šťávu odebírám.Nejsvrchnější vrstva zelí, až naložím celé, musí být jednak srovnaná a jednak ponořená.Zelí zatížím dobře omytými kameny nebo jiným závažím.

Celý zelák překryju lněnou nebo bavlněnou látkou a nechám v teple kvasit. Sleduji bublání. Jakmile zelí přestane bublat nebo bublá jen minimálně, je zkvašené a může jít do chladu. Dokud zelí ze zeláku nespotřebuji, vždy musí mit vodu jinak se kazí. Přeji Vám, ať se naložení červené zelí podaří a hlavně ať chutná.

Dobrou chuť Vám přeje Maxijedlík Jaroslav Němec.

Suroviny:

červené zelí

sůl

jablka

cibule

kmín

pomerančová kůra

badyán

kopr