Jako sólista s montáží básní Františka Gellnera Ožeň se bratře z krajského kola do celostátního postoupil ve třetí kategorii také jejich učitel Stanislav Nemrava, který obdržel cenu poroty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.