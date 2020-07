Podívej se na sebe!

křičí staré zrcadlo,

přičemž po jeho skle

pochodují pavouci prasklin.

Ovšem, ať se na to člověk

dívá z jakéhokoliv úhlu,

vždy spatří jen jeden směr;

a v něm zrcadlící se

světlou duši

lépe viditelnou

v zrcadlech noci;

v černých sklech

jako mají sluneční brýle

nebo smuteční aparáty

zachycující ztrátu života,

stejně rychlou jako je

jedno stisknutí

nesprávné spouště

(výstřelu).

Podívej se na sebe!

křičí i další temná zrcadla,

vynořivší se kolem prvního

jako roj záhrobních světlušek.

Nic nevidím!

Panebože, vůbec nic!

Máte černá skla!!!

křičí zoufalec,

aniž tuší, že nahlíží

do vlastní duše,

jež je začerněna nečistými skutky.

On to však podvědomě ví,

jistě ví o svých hříších,

která černě rámují jeho osobnost

na kterou se dívá,

která oplácí mu pohled;

jeho vlastní pohled…

Setři špínu

svých činů

z těchto zrcadel!

tvrdě hřmí z odrazů, které

pozorují každý zoufalcův pohyb.

Zoufalé praskání skla

protíná ostře

a hluboko

duši nečestného pozorovatele…

Napíná jeho nervy!

Při doteku skla

s jeho rukou

se tmavé sklo vysype

z rámu a zasype jej (!)

tisícem střepů z výčitek,

ostře řezajícími starostmi,

jež mu na kůži zanechávají

znaky krvavého šílenství…

Duše sype se mezi jeho prsty

až vstoupí do zubaté mordy zrcadla;

a aniž to cítí, aniž to vidí,

přesto vědomě, stává se

obrazem odrazu

zoufale křičícího smrtelníka

věčně shlížícího do životů marnosti;

stejně jako byl

ten, před kterým stál

on sám.

Tomáš Přidal