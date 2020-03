Sobotní výlet do Květné se skvěle vydařil. Děti z Dětského domova Uherský Ostroh jely omrknout výrobu skla, jestli se náhodou někomu tato profese nezalíbí, ale také ze zvědavosti.

Budou z nich skláři? | Foto: Bc. Iveta Sládková, vychovatelka

Že to není tak jednoduché, jak to vypadá, si mohly vyzkoušet. Při foukání skla vznikaly velmi zajímavé tvary, jen ne takové, jaké chtěly… při malování na sklo si zase štětec dělal, co chtěl, ale nikoho to neodradilo, a tak budou mít na památku nejen svoji skleničku s vlastním motivem, ale i skleněného medvídka jako vzpomínku na sklářské umění, které mohly ve sklárnách obdivovat.