Brána do jiné dimenze? Nová uherskobrodská okna dávají nový pohled na město

Pokud by jiným světem byla myšlena příroda, tak by to bylo pravdou. Nová uherskobrodská okna, která jsou nově postavena kol královského města Uherského Brodu, dávají nový pohled na toto město a jeho okolí a procházka ve slunečném podzimním počasí může mít tak svůj nový cíl. Za snímky i text děkujeme Haně Děcké.