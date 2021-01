V pondělí 21. prosince jsme rozvezli do našich charitních služeb Betlémské světlo. Nevcházeli jsme sice do služeb za našimi klienty, ale věřím, že kolegyně z našich služeb seniorům přinesou nejen Betlémské světlo, ale i naše přání klidných Vánoc a hlavně pevného zdraví. Spolu s Betlémským světlem jsme předali i přáníčka od světlušek ze střediska uherskobrodských skautů, kteří na seniory ve službách myslí a vyrobili vánoční přáníčka.

Betlémské světlo. | Foto: Charita Uherský Brod

Vedoucí oddílu světlušek Eliška Franeková se v listopadu ptala, co by pro seniory v sociálních službách mohli udělat, když celý rok 2020 byl tak náročný… Tak vyrobili přáníčka a my jim za to moc děkujeme, přáníčka udělala velkou radost!