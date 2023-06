Autogramiáda v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. Dorazil vzácný host

Olga Švecová Čtenář reportér

Prostory čítárny Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti byly dne 16. května od ranních hodin vyhrazeny dětem uherskohradišťských škol a vzácné návštěvě, která přijela na pozvání pracovnic dětského oddělení Hanky a Bronislavy do královského města. Zmíněné pracovnice vzácného hosta přivítaly a dětem představily autora a ilustrátora pana Petra Horáčka, který zde besedoval s dětmi prvních a druhých tříd ze základních škol Sportovní, UNESCO, Jarošov, Za Alejí a Academic Schol o tom co rád dělá, kde a co studoval, co rád píše a ilustruje.

Autogramiáda v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. | Foto: Olga Švecová

Petr Horáček s sebou nepřivezl jen prima náladu, ale také pěkné knížky, ze kterých dětem četl. Mezi tituly nechyběly například: Husa Líza, Husa Líza a vánoční hvězda, O myšce, která se nebála, Nejkrásnější místo na světě a mnoho dalších titulů, které byly při autogramiádě vystaveny a určeny k prodeji. Beseda s autorem a ilustrátorem mnoha knih pro děti Petrem Horáčkem po družné besedě s dětmi skončila, vzácný host na závěr dával dětem autogramy, při které nechyběl ani fotoaparát.