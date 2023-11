Adventní aranžmá v knihovně. Práce šla lidem pěkně od ruky

Olga Švecová Čtenář reportér

Pracovní den v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se pomalu chýlil ke svému konci, ale okna zmíněné budovy zářila do tmy, která zahalila královské město Uherské Hradiště do svého hávu. A proč okna zářila do tmy, to vám napoví další řádky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Adventní dílnička. | Foto: Olga Švecová

V prostoru čítárny se konal workshop s floristkou Petrou Tománkovou. Přítomné ženy si pod jejím vedení vytvářely adventní dekoraci na stůl. Floristka Petra Tománková úvodem pohovořila, jak se bude postupovat při tvorbě, jak co zkrátit, jak co zapíchnout, jak co ozdobit, přilepit, svázat a nakonec zabalit. Práce přítomným šla pěkně od ruky, a když zrovna něco nešlo, floristka ochotně pomohla jak slovem, tak i její ruce pomohly, aby se dílo zdařilo. A jaká byla atmosféra? I to vám můžu sdělit. Byla báječná, pohodová, zkrátka byla ve znamení blížícího se adventního času. A co říci na závěr: „Slova díků, závěrečný potlesk patřil hlavní organizátorce paní Urbánkové a floristce Tománkové. Na přání byla pořízena i společná fotografie s výtvory na památku na pěkný společný podvečer prožitý v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana.