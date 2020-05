Začaly markantní provokativní akce za účelem porobení české inteligence a vlastenectví založeného na objektivním nahlížením na dějiny i přítomnost. Prvními cíli nové sociální ideje se stal největší protivník lži, tedy pravda, kterou hlásala a žila katolická církev. Události na sebe nenechaly dlouze čekat a hned 2 roky a necelé 2 měsíce po vítězství přetvářky na bolestnou realitou se měla uskutečnit jedna z největších a nejrozsáhlejších akcí ku devastaci katolické církve u nás, Akce K, která byla orientována na internaci a centralizaci všech mužských řeholníků v českých a slovenských klášterech.

Rozsah této akce byl svou plošností nevídaný a měl za cíl násilně obsadit 219 klášterů a řeholních domů, proto byl zásah rozdělen do 2 hlavních termínů. První etapa se uskutečnila v noci ze 13. na 14. dubna a byla mířena proti největším klášterům ve velkých městech, které měly nezanedbatelný vliv na životy velkého množství věřícího obyvatelstva žijícího kolem komunity. Druhá etapa proběhla v noci z 27. na 28. dubna a byla mířena proti menším klášterům a řeholním domům, mezi něž spadal i dominikánský klášter Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě.

Akce byla velmi pečlivě a detailně naplánována. Již měsíce před samotným provedením zásahu byla řeholní společenstva v jednotlivých klášterech tajně sledována a hledaly se i banální záminky pro odsouzení náboženské činnosti řeholníků. V Uherském Brodě se stal pozorovatelem tehdejší okresní církevní tajemník Martin Hendrych, který se pohyboval kolem kláštera již od konce roku 1949.

Násilné obsazení kláštera se již postupně blížilo ke svému datu, ale ani po měsících pozorování nebyl zjištěn sebemenší přestupek ani proti Božím zákonům, ani proti zákonům lidským. Martin Hendrych v jedné ze svých pravidelných čtrnáctidenních zpráv krajskému úřadu pro věci církevní uvádí: ,,Osazenstvo stojící pod vlivem představeného Šímy Cyrila, odepřelo zdravici s. Stalinovi, politicky jsou všichni zaměřeni proti lidově demokratickému zřízení. Reakční činnost nelze zjistit tak snadno.[…] Frátři jsou vesměs staří lidé, neprojevují se politicky a s lidem se nestýkají. Všichni jsou zaměřeni proti dnešnímu režimu.“

Na usvědčení údajné kolektivní viny však bylo zapotřebí získat silnější záminku, jíž se stalo ,,veřejné odmítání režimu‘‘ a ,,postoj proti národnímu vlastenectví‘‘, které se projevilo 27. dubna odmítnutím cesty do Prahy představeným kláštera Šímou, aby zde podepsal dokument o dobrovolném opuštění kláštera. Po tomto kroku již nic nebránilo lživě obhajitelné internaci a centralizaci řeholníků do pracovních táborů. V noci 27. dubna se již začaly shromažďovat oddíly StB k násilnému převzetí kláštera. Vyčkávaly do nočních hodin a až kolem půlnoci samotná akce započala. Tyto události měly probíhat v největším stupni utajení, a proto panovaly značné obavy ze vzdoru řeholníků a případné angažovanosti obyvatel města. Proto do kláštera vnikly ozbrojené jednotky okny a nejprve celý objekt tajně prohledaly, načež nastalo probuzení řeholníků a jejich shromáždění na chodbě, odkud byli po podrobné úřední legitimaci odvezeni do internačního kláštera v Broumově. Všechny cennosti mnichů byly nenávratně zabaveny ve prospěch státu a také vybavení kláštera zaznamenalo znatelnou újmu.

Tento rok, a dokonce i měsíc je o to významnější, že si připomínáme 70 let od této události zatýkání a odvlečení do pracovních táborů šiřitele světla v dobách tmy. Čím více se budeme ohlížet do minulosti, tím více uvidíme v přítomnosti a budoucnosti. Pokud bychom na tyto události plné povýšenosti, ješitnosti a arogance zapomněli, o kolik bychom byli lepší než samotní strůjci tohoto bezpráví? Svoboda je darem milosrdenství a člověk na ní má samotný jen velmi malou zásluhu. Čím více po ní prahne, tím více ji ztrácí. Proto, kdo chce být sám svobodný, musí dokázat dopřát svobodu i druhým.

Adam Blaha, student 2. ročníku GUH