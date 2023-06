Jedním z našich trvalých a dlouhodobých cílů každý rok je spojení našich dětí a sportu jako jeden celek. Dětem vkládáme myšlenku, že sport by měl hlavně přinášet zábavu a díky němu tak děti od těch nejmenších až po dorostence si mohou vytvářet pozitivní i kolektivní vztah.

21. ročník regionálního kola v Lehké atletice dětí z dětských domovů. | Foto: Radek Hnilička

V pátek 19. května v rámci Federace dětských domovů náš Dětský domov Uherský Ostroh, na atletickém stadionu Dany Zátopkové v Uherském Hradišti, pořádal již 21. ročník regionálního kola v Lehké atletice dětí z dětských domovů.

Své sportovní dovednosti, vytrvalost a sílu jsi přijelo poměřit celkem 94 dětí ze 13 dětských domovů. Kluci a holky soutěžili v šesti věkových kategoriích v klasických atletických disciplínách jako je sprint na 60 m, vytrvalostní běhy na 800, 1500 m, štafeta 4x100m, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod kriketovým míčkem a neopomněli jsme ani na nejmenší sportovce v atletické školce. Děti do soutěžení daly všechny své síly, smysl pro fair play a nadšení.

Aktivně strávily celý den bez svých běžných všedních starostí, zato s radostí mezi svými kamarády. Ti nejlepší pak byli oceněni na stupních vítězů a odnesli si medaili, plyšáka, a to nejcennější - úžasný pocit z překonání svých limitů. V celkovém hodnocení jsme sportovní den zakončili v pořadí umístění dětských domovů: 13. Strážnice, 12. Bojkovice, 11. Uherské Hradiště, 10. Zašová, 9. Valašské Klobouky-Smolina, 8. DD a ZŠ Vizovice, 7. DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem, 6. Kroměříž, 5. Rovečné, 4. Valašské Meziříčí a na stupních vítězů: 3. Mikulov, 2. Hrotovice - Klubíčko a krásné 1. místo Uherský Ostroh.

Sportovní akci podpořili: pan Mgr. Ladislav Botek, Decathlon Olomouc – tři mladí sportovci za funkce rozhodčích, čtyři studenti SŠPHZ Uh. Hradiště za zapisování výsledků a pan Frühauf Radek, který po celý den sportovní akci skvěle moderoval. Všem od nás patří velké díky.

Sportu zdar, ředitel závodu Radek Hnilička, Dětský domov Uherský Ostroh.