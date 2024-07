1. Únik od civilizace

Dřevěné chaloupky, hluboké lesy plné hub, louky poseté ovečkami, zurčící potůčky – takové je okolí Velkých Karlovic, vzdálených jen pár kilometrů od slovenských hranic. Poznávat je můžete díky stovkám kilometrů perfektně značených tras pro turisty, příznivce nordic walkingu, běžce i cyklisty. Vydat se můžete hned na tři rozhledny (Miloňová, Sůkenická a Ztracenec), z nichž se pokocháte krásnými scenériemi. A milovníci tajuplných příběhů by neměli minout Jezero, o kterém ve své pověsti Karel Jaromír Erben psal, že v něm žijí draci…

Tip: Mapu turistických okruhů obdržíte v recepci Spa hotelu Lanterna nebo Wellness Horal, které spadají pod Resort Valachy. Najdete zde i půjčovnu elektrokol a holí na nordic walking.

2. Zábava pro děti všude kolem

Rodiče s malými dětmi a kočárky mohou vyrazit na Kulíškovu naučnou stezku kolem hotelu Horal, kde se dozví zajímavosti z přírody, vyřádí se na dřevěných zábavních prvcích a mohou nakrmit ovečky. Pro větší děti je připravena turistická trasa Hledej poklad v okolí Razuly, inspirovaná geocachingem, která vede k rozhledně Miloňová a všechny pak bude bavit Stezka valašských strašidýlek nad Lanternou.

3. Zkuste Golf pro každého

Ještě nikdy jste nehráli golf a chtěli byste si ho vyzkoušet? Na golfovém hřišti Horal i pro úplné začátečníky a rodiny s dětmi připravili nový program Golf pro každého. Stačí si obléct sportovní oblečení, vším dalším vás vybaví a čeká vás procházka po golfovém hřišti s průvodcem, který vám během hodiny a půl zábavnou a populárně načnou formou vysvětlí základy tohoto krásného sportu, zkusíte si základní údery, chipování, patování i samotnou hru a dozvíte se i řadu zajímavostí.

4. Kurz pečení valašských frgálů

Dovolenou ve Velkých Karlovicích si můžete zpestřit neobvyklým zážitkem jakým je Kurz pečení frgálů, který se tady v létě koná každé úterý a neděli. Typický valašský koláč vás naučí připravovat zkušené pekařky Resortu Valachy, podělí se s vámi o spoustu zajímavých informací a vy si během necelých tří hodin užijete spoustu zábavy, zejména pokud se sem vydáte s dětmi nebo přáteli. Z kurzu si odnesete vlastní frgál, certifikát o přijetí do valašského cechu pekařského a zástěru na památku.

5. Valašské moře a vyhlášené wellness

Za odpočinkem i zábavou vyrazte do relaxačního centra Wellness Horal. Tři teploučké termální bazény se slanou vodou (plavecký, zábavně-relaxační s vodními prvky a dětský s vodním hřibem) jsou otevřeny denně od 7 do 21.30 hodin. V útulných prostorách saunového světa Wellness Horal můžete navštívit sauna Dome s pravidelnou nabídkou saunových rituálů včetně saunování dětí, bylinkovou saunu, bylinnou parní lázeň, tepidárium, masážní vanu s podvodními tryskami, Kneippův oblázkový chodník, nechybí vnitřní i venkovní ochlazovací bazén, multifunkční sprchy s masážními proudy a unikátem je venkovní opalovací louka.

Tip: Pokud toužíte po maximálním soukromí, ubytujte se ve Spa hotelu Lanterna, kde mohou hosté do sytosti využívat nabídku Wellness Horal, ale především vlastní L-Spa s krytým bazénem s vodními atrakcemi, whirlpoolem se slanou vodou, finskou saunou, parní lázní, ochlazovacím jezírkem a odpočinkovou terasou s krásnou vyhlídkou.

6. Originální saunové rituály i exotické masáže

Ve Wellness Horal i L-Spa hotelu Lanterna pořádají několikrát denně vyhlášené saunové rituály, kdy mistři saunéři za doprovodu příjemné hudby a pečlivě vybraných esencí rozvíří ručníky horký vzduch a saunování promění v jedinečný zážitek. A pozor: ve Wellness Horal nabízejí speciální saunové rituály i pro děti. V obou relaxačních centrech můžete také využít nabídky exotických masáží z rukou zkušených terapeutů z Thajska, Indie, Jávy a Filipín.

7. Zážitkové menu ve Vyhlídce pro náročné gurmány

Nároční gurmáni si přijdou na své v zážitkové restauraci Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna, která je ukázkou toho, jak si jídlo vychutnat všemi smysly. Těšit se můžete na degustační menu o šesti chodech snoubených s vybranými víny předních moravských vinařů. Šéfkuchař se svým týmem připravuje pokrmy z čerstvých, sezónních a přednostně regionálních surovin. Ochutnat ovšem můžete také krajové speciality, které zde posouvají k mistrovským dílům. Chuťové zážitky umocní i designový interiér a nádherný výhled do malebného údolí. Lahodná vína můžete ochutnat také z velké nabídky nové vinotéky.

8. Ráj pro romantické duše

Pro ty, kteří hledají soukromí, klid a přitom maximální komfort, je ideální Spa hotel Lanterna, který je díky komorní atmosféře, špičkovým wellness službám i gastronomii ideálním útočištěm pro náročné hosty. Díky nedávné rekonstrukci nabízí unikátní pokoje se zimní zahradou, vanou a krásnými výhledy do krajiny, či pokoje s vlastní vířivkou a krbem pro skutečně romantické večery. Dobré jídlo a pití si můžete vychutnat na nové venkovní terase, stejně jako drink za soumraku uprostřed klidu nedotčené přírody…

Tip: V rámci pobytu Letní dovolená máte neomezený vstup do hotelového L-Spa i blízkého Wellness Horal, masáž, skvělou gastronomii od rána do večera a bohatý doprovodný program zahrnující lekce jógy, aqua fitness, čtvrteční odpoledne s cimbálem a ukázkou výroby sýrových korbáčků a nedělní pohodu s klavírním doprovodem.

9. Spojte dovolenou s programem osobního rozvoje

V červenci do Spa hotelu Lanterna zavítá legenda v oboru osobnostního rozvoje, Marian Jelínek, který tady od 7. do 10. 7. pořádá jedinečný workshop na téma, jak připravit sebe (i své děti) do hektické a náročné doby. Dozvíte se, jaké jsou parametry úspěšných lidí a proč vše začíná již v dětství, jak pracovat sám na sobě, dostat se do klidu a užívat si každého dne.

10. Dovolená s Týdnem kultury na Valašsku

Pokud toužíte po kulturní dovolené, naplánujte si ji ve Velkých Karlovicích až na konec léta, kdy se tady koná charitativní divadelní festival Týden kultury na Valašsku (21.–27. 8.). Letošní, už osmý, ročník nabídne devět představení v cirkusovém šapitó, podvečery s živou hudbou i zábavný Rodinný den.

Tip: Při ubytování ve Spa hotelu Lanterna máte volnou vstupenku na představení!