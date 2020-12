Zdroj: DeníkPomoci svým hospodám se tak snažili štamgasti sbírkami. Po rozvolnění pomáhají dál. Třeba tím, že si zajdou posedět nebo si dát jídlo do své oblíbené hospůdky.

„Pomáhali i lidé, kteří si chodili kupovat jídlo k výdejovým okýnkům či si je objednávali na rozvoz,“ připomněl sedmapadesátiletý provozovatel restaurací Restaurace a pivnice U osla a Canada Pub..

„Za to jsme moc rádi a vážíme si toho. Podle mne mají lidé již dost krabiček a misek. Proto se nyní situace trochu zlepšuje,“ míní Petr Šenkeřík.

Podle něj se jim ve zmíněných zařízeních podařilo přestát obě vlny pandemie.

Tu jsme přežili, dostali jsme nějaké dotace od státu na nájem, na zaměstnance, takže to určitě hodně pomohlo,“ připomněl Petr Šenkeřík. Druhá vlna se však snášela podle něj daleko hůře.

„Ve druhé vlně mi to připadá horší, jakoby psychicky, už to všechno trvá dlouho, unavuje to,“ poznamenal.

I nyní dostali peníze od státu.

„Dostali jsme peníze na zaměstnance, něco na nájmy. Ale je to nula od nuly, v Canada pubu musíme platit nájem, naskakují nám energie a to vše nelze platit z okýnek,“ povzdechl si Šenkeřík.

Majitele pohostinství také trápí nové omezení otevírací doby do 20. hodin. Podle Petra Šenkeříka ale lidé pracují tak do 17. hodin, což znamená, že se třena na večeři do restaurace dostanou až kolem 19. hodiny.

„Teď navíc čekáme, jestli nás od pondělí zase zavřou,“ kroutí nevěřícně hlavou podnikatel.

Přesto se ale Petr Šekeřík ale nevzdává.

„Nezbývá nic jiného, než se s tím porvat. Máme zaměstnance, i díky okýnkům měli nějakou práci. Budeme to muset vydržet, máme smlouvy s dodavateli, s pivovary, nájemní smlouvy, takže nějak s tím budeme muset bojovat a doufat, že už se to zastaví. Už je to na hraně,“ popsal nelehký úkol Petr Šenkeřík.