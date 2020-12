Lidé vyprodávají letní zájezdy, ty lyžařské se letos odkládají

Padesát na padesát. Tak by se dal popsat zájem lidí o cestování ve Zlínském kraji. Pandemická situace a zejména opatření která ji doprovází, ovlivnila zájem lidí o lyžařské zájezdy, ty které se prodávají, jsou rezervovány až na příští rok. Co však lidé nakupují již nyní, jsou takzvané first momenty na léto 2021.

Dovolená. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Nejčastěji pojedou lidé ze Zlínského kraje za sluncem a mořem do Řecka a Chorvatska. Novinkou je, že místo lyžařských zájezdů Zdroj: Deníklidé volí pobyty v termínech v období Vánoc a Silvestra a to v exotických destinacích, například ve Spojených arabských emirátech. Lyžařským zájezdům pak vévodí alpská střediska v Itálii, zejména ve Val di Fiemme. I tak mají majitelé cestovních kanceláří plnou hlavu starostí. „Letošní sezóna za moc nestojí,“ postěžoval si například majitel cestovní kanceláře Marion tour v Kroměříži Vojtěch Formánek. Podle něj koronavirová pandemie zamíchala s plány nejen cestovatelů, zákazníků, ale i majitelům cestovních kanceláří. „Zatím neevidujeme větší zájem o zájezdy. Vouchery jsme většinou přeložili na příští rok a uvidíme, co nás čeká,“ uvedl. Lidem cestování chybí Ne však všude je situace podobná. Dokonce cestovní kanceláře Nev Dama a Fischer hlásí zájem cestovatelů stejný jako v době před pandemií. „Prodej first minut na léto 2021, tak tam je ten zájem docela značný, dokonce v posledních dnech se prodej pohybuje na podobné úrovni jako loni touto dobou. Mezi top zájezdy patří tradičně Řecko a Turecko,“ uvedl mluvčí cestovních kanceláří Nev Dama a Fischer Jan Bezděk. Podle něj se v případě lyžařských zájezdů prodej na konci minulého měsíce zastavil, termíny se tak prodávají na příští rok, na hlavní sezónu, kam přesunují i termíny klientům, kteří je měli zakoupeny v prosinci a které z důvodu uzavření lyžařských středisek nemohli využít. „Pokud klient termín náhradní nechce, vracíme cenu, většina však souhlasí,“ doplnil Jan Bezděk. „Lidé chtějí cestovat, je vidět, že jim to chybí, evidujeme dokonce velký zájem o vánoční a silvestrovské pobyty hlavně do exotiky jako je Egypt či Spojené arabské emiráty, tyto zájezdy nyní hodně letí. Je o ně zájem i ve Zlínském kraji,“ prozradil mluvčí cestovních kanceláří Fischer a Nev Dama. Na lyže na Slovensko či Rakousko Podobný zájem o zájezdy evidují i v cestovní kanceláři Čedok. „Na předních místech je také Bulharsko, které si letos získalo opravdu velké množství příznivců,“ připomněla mluvčí Čedoku Eva Němečková. „Co se týká lyžování v zahraničí, je podle ní zájem hlavně o pobyty v Rakousku a na Slovensku. "Klienti však objednávají především termíny v období zimních a jarních prázdnin,“ zmínila mluvčí s tím, že velký nárůst prodejů evidují v jejich cestovních kancelářích u tuzemských pobytů na horách. „Od předvánočních víkendů až po jarní prázdniny, vánoční a silvestrovské pobyty nevyjímaje,“ dodala. Frčí Makarská Nejvíce zájezdů do Chorvatska prodává nyní Cestovní kancelář Valaška z Valašského Mezříčí. „na Chorvatsko se specializujeme, zájem o tyto zájezdy je u nás velký i v současnosti. Nejvíc nám „jede“ Makarská riviéra,“ pochválila vedoucí kanceláře Martina Frýbortová. Podle ní však vázne prodej lyžařských zájezdů, jejich prodej brzdí protepidemická opatření nejen u nás, ale i ve vyhlášených alpských lyžařských střediscích. „Dokonce i naši stálí klienti nyní vyčkávají, jak se bude situace dál vyvíjet a jak bude vypadat v příštím roce,“ komentovala současný stav vedoucí cestovní kanceláře CK Valaška.

