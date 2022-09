O tom, že houby rostou i v okolí Orlíku, svědčí nález uživatele Chatarka, který nasbíral především kováře, pravé hřiby, babky a hodně klouzků. Podle svých slov potkal v okolí i velké množství dalších houbařů, kteří podobně jako on vyrazili na lov. Velký nález zaznamenal i houbař v okolí Vimperka a Prachatic: „Máme tu žně! Obrovské smrkové hřiby, které jsou zdravé! Máme co sušit. Kotrče, masáky, lišky a lakovky. Všechno tu roste. Musíte mít ale štěstí na místo. Děkujeme, pane bože.“

Karlovarský kraj

Štěstí měla i houbařka Renča, která měla ze svého úlovku také radost. Co našla, se můžete podívat do galerie. Další houbaři byli úspěšní i v okolí Slavkovského lesa, na Jáchymovsku, přímo v NS Blatenský příkop či v Horní Blatné.

Liberecký kraj

Na průzkum do smrkového lesa za obec Cvikov se vydala i houbařka Alžběta. „Procházka to byla krátká, neboť bylo poměrně sucho a nic moc se nevyskytovalo, jen staré suché houby. Až při návratu k vozidlu jsem pár metrů od něj našla plácek přímo u vody a na něm 10 hříbků a na cestě 2 babky a kousek dál 1 růžovku.“ Další houbaři našli houby také v Bedřichově, Kořenově a plný košík hříbků si odnesla Denisa z Karlova.

Olomoucký kraj

Jestli jsou někde opravdu houbařské žně, pak je to Olomoucko. Na houbařském serveru nahouby.cz radí houbaři z celé republiky, a právě na Olomoucku tahají houby z lesa po košíkách. Velké nálezy hlásí na Bouzovsku, v okolí Nových Zámků, na Šumpersku či Konicku.

Plzeňský kraj

Houby začínají růst už i na Plzeňsku, ale podle některých uživatelů to ještě není úplně ono. Větší hřiby podle nich navíc mají červivé nohy. U Holoubkova směr na Strasice našel Karel Volín obrovské množství křemenáčů a několik dubových hřibů. „46 dubáků, 12 smrkových a křemenáče jsem přestal po 150 počítat, to jsem zatím nezažil. Žádné jiné houby, jen asi 15 kozáků,“ popisuje svůj nález houbař. Další dubové hřiby našel houbař na Rokycansku.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách hlásí houbaři obrovské množství hub, ale úplně stejné množství houbařů. Houbař Pavel našel za 2,5 hodiny v okolí Zbirohu a Radnice 10 kovářů, 15 babek, 1 sameťáka a 50 klouzků. Víc jich, dle svých slov, pobrat nedovedl. „Houby byly zdravé, nebo jen mírně červivé,“ upřesňuje. Houbař Harrach si rovněž svůj úlovek pochvaluje: „Za šest hodin v lese jsem našel dva plné koše hřiba smrkového první jakosti.“ Houby ale dle nálezů rostou také v Kersku, u Neveklova, na Sázavě, u Staré Boleslavi a v okolí Benešova.

Houbařská sezóna začala. Houby rostou napříč republikouZdroj: se svolením Nahouby.cz

Vysočina

Plný košík pravých hřibů našla houbařka Kateřina, ale není zdaleka jediná. Úspěchy hlásí lidé i z Pelhřimova, severně od Pacova a obce Bratřice v okolí vysílače Stražiště. Houbař Ing. Pavel Bíža sklidil ovace za svůj nález na Jihlavsku. Houby rostou dále v okolí Třebíče, u Žďáru nad Sázavou a kousek od Sklené. Pokud jdete na kotrče, úspěšný sběr hlásí houbař Pelda od Tišnova dál na sever.

Jihomoravský kraj

Krásné hřiby hlásí houbařka Romana z okolí Moravského Krumlova a houbař Michal z okolí Blanska a Hořic. V okolí Dambořic rostou například v Ždánickém lese, kde není třeba dle houbaře Aleše sbírat nic jiného než pravé hřiby. Bílovický les a okolí Pernštejna jsou na hřiby rovněž bohaté. Na krajích lesa najdete ale i klouzky, kozáky, křemenáče, růžovky a žampiony.

Jihomoravský kraj je rovněž na houby bohatý - Zde Bílovický les, Moravský Krumlov a Okolí Blanska a HořicZdroj: Se svolením nahouby.cz

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji hlásí houbaři úspěchy především v Orlických horách. Plný košík pravých hřibů nasbírala houbařka Lída, Tomáš, i houbař, který si říká „M“. Naopak v Peci pod Sněžkou a okolo Hradce houbaři hlásí nulové nálezy. U Sedloňova hlásí houbař Doktor: „Plný košík křemenáčů, kozáků a pravých hřibů. Babky jsem pro vysokou červivost nebral.“

Moravskoslezský kraj

V okolí Ostravy našel houbař Carlos několik košíků krásných hřibů. Jiřina slavila rovněž úspěch, když našla hromadu krásných křemenáčů. S úspěchem z lesa odcházeli i houbaři na Hrcavě směrem na Studnici, v Kopřivnici a pod Javorníkem. A jak to vypadá ve Visalajích, to ví houbař Dalibor: „Včera jsem tam byl. Ve vysokém lese nic. Vlezl jsem do houští, k mladým smrčkům a osikám a tam jsem našel zhruba 30 krásných menších praváků a pár klouzků. Všechny zdravé.“

Pardubický kraj

Moravská Třebová je na houby bohatá, jak potvrzují fotografie houbaře Petra. Košík plný pravých hřibů našli houbaři i na Přeloučsku a v Rohozné. V okolí Skutečska nacházejí houbaři výjimečně babky, ale spíš si stěžují na suchý les, ve kterém zatím neroste nic. Zrovna tak prázdné košíky nosí z lesa houbaři v Horním Jelení, Poběžovicích, Holicích, Přelovicích a ve Vysokém Chvojně.

Praha a okolí

„Včera jsem byl v jednom lesíku na Praze 8. Během tří hodin jsem našel 170 hřibů dubových, nějaké babky a klouzky,“ říká houbař Fish. Houby ale rostou i v okolí Klánovic, především klouzky a hřiby. Branislav T. byl zase úspěšný v okolí Psár. Podle houbařky Evy je také hodně bedel a žampionů u Radotína. A chcete-li najít pýchavku vatovec, vydejte se ke Smeťáku, doporučuje houbař eskymako.

Ústecký kraj

Na Ústecku zatím houbaři moc úspěšní nejsou. V lese je podle nich sucho, proto čekají na pořádný déšť. Neúspěšnou výpravu hlásí houbaři z Hvížďalky, Nové Vsi, Cínovce i Sněžníku. U Bořislav a nad Týništěm však najdete podle houbařů hodně bedel. Spokojenost hlásili houbaři v okolí Jedlové, na Děčínsku a u Kálku.

Zlínský kraj

Nejúspěšnější byl ve Zlínském kraji houbař, který si říká macros: „Řekl bych a troufám si říci, že fakt rostou. Teď popršelo, myslel jsem, že si půjdu jen lehce zkontrolovat, co je v lese a musím říci, že mě les naprosto překvapil a okouzlil zároveň.“ I houbařka Alchemilla potvrzuje, že houby rostou, a to v jejím případě u Starých Hutí: „Rostou především u potoků a hustější kulatině. Největší boom ale myslím teprve přijde.“ Houbař Jenda si přinesl z lesa u Velkých Karlovic dokonce několik košíků.

Zlínský kraj nabízí také krásná místa, kde najdete plný košíkZdroj: Se svolením nahouby.cz