To, že je bojová technika ještě ve výrobě, naznačují igelitové plachty, kterými jsou části stroje překryty. „Na ten tank jsem narazil úplnou náhodou zhruba před čtrnácti dny, když jsem si jel pro víno do Boršic. Vůbec jsem netušil, že tu něco takového je, ale je to parádní výtvor. Někdo je fakt šikovný. Ptal jsem se kamarádů z vinařství, kdo to vyrobil, ale vůbec nevěděli, kde se to tam vzalo,“ poznamenal Petr Kolařík, který má chatu pod hradem Buchlovem.