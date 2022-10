Sláva města Jerome vypukla až koncem 19. století, kdy se zde našly ložiska mědi, zlata a dalších cenných kovů. Počet obyvatel rychle stoupl na 15 tisíc. Z dnešního pohledu to sice nevypadá jako velké číslo, ale s ohledem na to, že v té době žilo na světě zhruba 5x méně lidí než v současnosti, to zase tak málo není. Práce zde byla pochopitelně drsná, proto se místní dělníci večer uchylovali do zábavních podniků, kde se rozmáhal alkoholismus, hazard, prostituce a s tím vším spojená kriminalita. Připomíná to mimo jiné web Arizona leisure.