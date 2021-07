Za plně očkovanou slovenské úřady považují osobu, u které uplynuly alespoň dva týdny od druhé dávky vakcíny nebo tři týdny od podání preparátu, pokud šlo o očkování jednodávkovou vakcínou. Do zmíněné kategorie budou patřit i lidé po dvou týdnech od první dávky vakcíny v případě, že ta byla podána do 180 dnů od prodělání nemoci covid-19.

Pro plně neočkované proti covidu-19 bude obecně nadále platit povinná dvoutýdenní karanténa, kterou lze ukončit testem na koronavirus s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření lze nadále podstoupit nejdříve pátý den izolace.

Zatímco dosud se na očkované první dávkou vakcíny proti covidu-19 vztahovala plošná výjimka z nástupu do karantény, od pondělních 06:00 SELČ bude opatření přísnější, byť úřady zavedly přechodné období. Cestující, kteří do 9. července dostali první dávku zmíněného preparátu a na území Slovenska vstoupí do 2. srpna, budou sice muset nastoupit do karantény, ukončit ji ale bude možné na základě testu na koronavirus absolvovaného hned v první den izolace. Tuto změnu po verdiktu ústavního soudu tento týden oznámil slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Výjimka z karantény se nadále bude vztahovat kromě jiných na řidiče a posádky v nákladní, autobusové, železniční a letecké dopravě, stejně jako na další profese a také na cesty českých žáků či studentů za účelem studia. Do 1. září nemusejí do karantény ani lidé, kteří přes hranice dojíždějí za prací a Slováci s pobytem v příhraničních oblastech v sousedních zemích. Při vstupu na Slovensko ale musejí mít PCR test na covid-19, který není starší než sedm dnů. Strany slovenské vládní koalice zatím nepředstavily dohodu na tom, zda budou mít lidé nárok na PCR testy zdarma i pro soukromé či pracovní účely.

Při tranzitu přes Slovensko neplatí povinnost nástupu do karantény a ani elektronické registrace při vstupu do země.