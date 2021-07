"Podle zkušeností z předchozích let a aktuálně velkého zájmu se dá čekat, že během čtyř dní v prvním červencovém týdnu Vltavu spluje až dvacet tisíc a to je moc. Snažíme se vodákům doporučit jiný termín a vysvětlujeme jim, že pro ně bude vhodnější. Například týden po svátcích je na Vltavě relativní klid a pohoda," vysvětluje manažer největší půjčovny lodí na Vltavě Ingetour Pavel Kolouch.

"Vodácká sezóna je od minulého víkendu v plném proudu. Na Vltavu se vrátily školní kurzy a výlety, víkendové slunečné počasí přitáhlo mnoho vodáků. A to nejen z blízkého okolí , ale například i ze Severní Moravy. Odhaduji, že Vltavu sjelo během víkendu asi pět tisíc lidí," dodává s tím, že zájem byl stejný jako před pandemií. "Mám pocit, že se vodáci chovají stejně jako před pandemií. Snaží se zapomenout na různá omezení a užívají si pobytu v přírodě."

Na Vltavě ovšem zatím chybí cizinci - především Němci, Rakušané či Holanďani. „Počet cizinců výrazně klesl. Odhadoval bych, že letos zatím přijelo asi deset procent cizinců oproti minulým létům. Vše dorovnali tuzemští turisté," popisuje Kolouch.

Tuzemský fenomén

Vltava je tuzemský fenomén. Výjimečná je i tím, že je díky lipenské přehradě celoročně splavná a téměř všechny jezy na úseku Vyšší Brod - Boršov jsou sjízdné. Což bohužel u jiných českých řek v žádném případě není pravidlo.

Za téměř třicet let, kdy společnost Ingetour na Vltavě úspěšně podniká, zde vznikla kvalitní infrastruktura, která v republikovém měřítku nemá srovnání.

„Odhaduji, že Vltavu sjelo za poslední dva víkendy okolo pěti tisíc lidí. Jde o velký fenomén, vodáctví už dávno není to co za našeho mládí, kdy nefungovaly půjčovny. Dnes je vše klientovi naservírované na zlatém podnose. Stačí přijet úplně bez vybavení a všechno si půjčíte, loď, pádlo, vestu, sudy na bagáž, obaly na mobily. Sjedete řeku, kde vše odevzdáte a autobus vás dopraví zpět do místa startu. A Ingetour, náš člen, v tomto servisu vyniká," doplňuje Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o propagaci turistické oblasti Lipenska od Stožce po Rožmberk.

Společnost Ingetour na Vltavě provozuje pět kempů – Pod Hrází ve Vyšším Brodě, Pod Jezem v Rožmberku, U Fíka v Nahořanech, Vltavan v Českém Krumlově a tábořiště v Lenoře. Díky ní vzniká mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou dokonalá infrastruktura.

„Naše společnost zajišťuje našim klientům převoz bagáže, vodáckými busy převáží klienty nebo pouze řidiče k místu startu. V našich loděnicích nabízí odstavná parkoviště,“ říká její manažer. Firma aktuálně zaměstnává 100 lidí a k tomu dalších 200 zkušených brigádníků. Největším jejím bonusem pro vodáky je celodenní provoz osmi strategicky situovaných a navzájem propojených loděnic. Klienti si tak nemusí předem domlouvat přesný čas půjčení lodí a jejich předání v cíli.

„Prostě jen přijedou, nechají nám loď nebo si jí vyzvednou a mohou odjet,“ uzavírá Kolouch.

Pavel Pechoušek, TS Lipenska