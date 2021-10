„Do hor jezdíme s mužem pravidelně a kromě překrásných výhledů, přírody a volna si užíváme i náročný pohyb, což vysokohorská turistika bezesporu je,“ říká Dana Škorpilová, osobní trenérka a výživová poradkyně.

„Posilujete při ní přední i zadní stranu stehen, lýtka, svaly hýžďové, ale na své si přijde prakticky celé tělo,“ dodává a pochvaluje si zvyšování kondice.

Nemusíte si říkat, že na tohle už nemáte věk. Zvládnete to. Dana Škorpilová (60+) má vlastní zkušenost s vyšší věkovou kategorií, neboť se ve svých on-line i off-line kurzech věnuje hlavně svým „velkým holkám“, což jsou ženy věku 40+.

1. Zapracujte na kondici

„Dobrá tělesná příprava je naprostý základ,“ tvrdí Dana Škorpilová. Kdo pravidelně cvičí, posiluje, běhá… prostě se hýbe, v horách jako když to najde.

Bude se mu lépe chodit do kopce, ale překvapivě i z kopce, nebude mu docházet dech a taky ho nebudou po prvním dni tolik bolet nohy tak, že zbytek dovolené stráví na terase hotelu.

2. Oblékejte se jako cibule

Obecně je dobré se do přírody oblékat systémem „cibule“, tedy ve vrstvách a do hor to platí dvojnásob. „Nejlépe se nám osvědčilo funkční oblečení z merino vlny nebo její směsi, protože merino vlna nestudí ani po zpocení, dobře schne a ani po několika dnech nošení nepáchne na rozdíl od moderních syntetických funkčních materiálů,“ doporučuje trenérka.

„Bavlněné tričko je sice příjemné, ale pod batohem vám hned zvlhne. Jakmile batoh sundáte, bude vás studit. Navíc pomaleji schne,“ uvádí ze své zkušenosti.

Nám se osvědčilo toto pořadí oblékání. Tričko z merina + košile/mikina z funkčního materiálu + větrovka/nepromokavá bunda, kterou můžete nést v batohu pro případ potřeby. To je základ pro teplejší počasí, v chladném vyměňte slabou bundu za teplou, případně přidejte péřovou vestu.

Nezapomeňte na pokrývku hlavy, třeba kšiltovku, která může být vyrobena z funkčních, rychleschnoucích materiálů a může mít i ochranu krku. V chladném počasí samozřejmě nasaďte teplou čepici.

3. Boty nesmí tlačit ani trochu

„Viděla jsem už leccos – dokonce dámy, které po horských stezkách lezly v pantoflích nebo sandálcích na podpatku. Dobré boty do hor by měly mít podrážku, která dobře přilne k povrchu a podrží vás i na kamenech.

Jestli by měly být vysoké, nebo vám budou stačit nízké, se odvíjí od toho, jaký druh turistiky budete v horách provozovat. Pokud se vydáte na jednodenní výlet, jen nalehko jako my, s lehkým batohem na zádech, vystačíte s nízkými,“ doporučuje Dana Škorpilová.

„Jestliže ale plánujete nosit na zádech celé vybavení a přespávat během cesty na horských chatách nebo ve stanu, budete chtít boty, které vás unesou i s těžkým batohem,“ dodává. Oba typy můžete mít v provedení kůže nebo speciální pevná tkanina, dokonce i s nepromokavou úpravou.

V každém případě je dobré nakupovat boty ve speciální prodejně, a rozhodně volte větší číslo, než standardně nosíte. Měli byste jít na nákup odpoledne, když už máte nohu trochu unavenou a roztaženou do délky i do šířky. Dejte také pozor, aby prsty měly v botě dost místa a noha vás netlačila seshora.

K dobrým botám patří také dobré turistické ponožky, nejlépe ze směsi merino vlny a syntetických funkčních materiálů. Pozor – ani ponožky vám nesmějí stahovat prsty!

4. Nikdy sami!

Pokud si potřebujete větrat hlavu a s nikým se nepotkat, zvolte raději jiný způsob, než jsou výstupy na vrcholky. „Hory jsou překrásné, ale mohou být zrádné – náhlé změny počasí, mlha, chlad, uklouznutí po mokrém kameni, únava, zabloudění… To vše se vám bude zvládat podstatně lépe s parťákem.

Dobré je také, bude-li o vašem zamýšleném výletu vědět někdo další, ať už z rodiny, nebo z chaty/penzionu, kde jste ubytovaní,“ důrazně dodává trenérka.

5. Chytrá elektronika může zachránit život

Mobil a „chytré“ hodinky se vám budou ohromně hodit, jen před každým výšlapem zkontrolujte, zda je veškerá elektronika nabitá. Může vám doslova zachránit život!

Je dobré vzít si s sebou k mobilu i externí nabíječku, takzvanou powerbanku (samozřejmě také plně nabitou), protože ta v mobilu se vybíjí častým focením, natáčením videí i tím, že se snaží vyhledávat signál na nepřístupných místech. A v neposlední řadě je dobré mít na mobilu odolný kryt.

6. Kontrolujte tep

Pomocí chytrých hodinek si můžete kontrolovat tepovou frekvenci. Připravte se na to, že uvidíte vysoká čísla – okamžité i klidové TF. Chůze v horách je vydatné cvičení a přispívá k tomu i vyšší nadmořská výška, ve které je pohyb náročnější. Klidová frekvence zase reaguje na rostoucí únavu, ale nelekejte se.

„Zkuste střídat náročnou pohybovou aktivitu s nějakou mírnější. V hotelu můžete využít k relaxaci a odpočinku infrasaunu nebo bazén. A večer jděte brzy spát,“ radí trenérka.

7. Tip: Aplikace pro pomoc

Do mobilu si uložte čísla na rychlou pomoc v nesnázích, tzv. emergency number. Po celé Evropě je to 112, v Rakousku a Švýcarsku 144, v Itálii 118…

Můžete si stáhnout speciální aplikace. V České republice je to například bezplatná aplikace Záchranka, která má napojení i na horskou službu. Pomůže vám i v Rakousku.

Na Slovensku si stáhněte aplikaci slovenské Horské záchranné služby, ta je taktéž zdarma. Chytré aplikace pomůžou v případě nouze s vaší lokací, což bývá v horském terénu největší problém.

8. Orientace podle mapy

Téměř v každé „boudě“ je k dispozici papírová mapa a zkušenější turista se podle ní zorientuje. Lze si také stáhnout do mobilu aplikaci Mapy.cz, které můžete využít i v zahraničí. Případně využijte vyhledávač Google.

9. Pozor na spáleniny

Ve vysokých nadmořských výškách jste k slunci hodně blízko a nejenom při lyžování na sněhu to tam hodně opaluje. Přibalte si s sebou ochranný krém s nejvyšším faktorem 50+ a naneste ho na obličej, než vyrazíte.

Bylo by škoda pokazit si dovolenou nepěknými spáleninami a posléze i opary. Nezapomínejte na žádný kousek těla, na uši a třeba i na zadní část krku.

Nejlépe je mít v kapse tyčinku s ochranou proti UV záření nebo ji mít zavěšenou na šňůrce a několikrát za den použít. Pozor, slunce v horách opaluje, i když je schované pod mrakem.

Dana Škorpilová



Zajímá mě téma aktivního stárnutí a chtěla bych vlastním příkladem ukázat, že život v 50 (60, 70…) nekončí, ale začíná. Podruhé jsem se vdávala v běžeckých teniskách v něžném věku 52 let. V 55 a 58 letech jsem vyhrála soutěž časopisu Muscle&Fitness Do formy o největší transformaci postavy během 3 měsíců.



Po svém druhém vítězství jsem si ke kurzu výživového poradce přidala ještě certifikaci osobního trenéra, a od té doby pořádáme společně s mým mužem, známým běžeckým trenérem Milošem Škorpilem, běžecké campy, kurzy Jen pro velký holky, napsali jsme spolu knížku Fit i bez fitka, která reagovala na „dobu Covidovou“.



V letošním roce jsem díky vládním opatřením převedla oblíbený prezenční kurz i na online, takže mé Velké holky se mnou můžou cvičit a zdravě hubnout i přes počítač. Přednášíme pro firmy i veřejnost, děláme zážitkové pobyty, zaměřené na zdravý životní styl.



Moc bych si přála, aby lidé v každém věku svůj život opravdu naplno žili a nejen přežívali. Abychom změnili přetrvávající názor, že lidé v důchodovém věku zalezou do bačkor s tv ovladačem v ruce, a už jen tiše čekají na smrt. Abychom rozhýbali stále rostoucí komunitu seniorů a ubyla tím práce lékařům i psychologům.



Protože pohyb, dobrá strava a dobrá nálada dokážou doslova divy. A ano - změnit svůj život můžete opravdu kdykoli!